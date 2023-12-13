Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил миномет ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» Вооруженных сил России на Запорожском направлении уничтожил миномет украинских военных, который вел огонь по позициям ВС РФ, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Командир с позывным Дунай отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности.

В этот раз огнем гаубицы «Гиацинт-Б» в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта, — сообщил представитель ведомства.

По словам командира орудия, в целом обстановка стабильная. Артиллерия бьет по украинским военным, их опорным пунктам, колоннам.

У нас вечно «птички» в небе — засекаем и отрабатываем, — пояснил Дунай.

Ранее 13 декабря стало известно, что артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. В Минобороны России отметили, что также был ликвидирован район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника.

До этого минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.