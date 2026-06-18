Артиллерия «Гиацинт-Б» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО Минобороны РФ: артиллерия «Севера» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

Артиллерийские «Гиацинт-Б» подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в ходе боев в Харьковской области уничтожили ряд целей противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Огонь велся по пунктам управления беспилотниками, блиндажам и живой силе ВСУ, отметили в ведомстве.

В ходе боевой работы расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север», выполняющие задачи на Харьковском направлении СВО, точными выстрелами уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, корректировка огня осуществлялась с использованием данных воздушной разведки, в том числе беспилотников «Зала». Такая координация позволила наносить удары по целям практически в режиме реального времени с минимальной задержкой после их обнаружения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, который использовали Вооруженные силы Украины. Помимо этого, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются для нужд ВСУ.