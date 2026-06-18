Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 05:28

Артиллерия «Гиацинт-Б» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: артиллерия «Севера» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Артиллерийские «Гиацинт-Б» подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в ходе боев в Харьковской области уничтожили ряд целей противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Огонь велся по пунктам управления беспилотниками, блиндажам и живой силе ВСУ, отметили в ведомстве.

В ходе боевой работы расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север», выполняющие задачи на Харьковском направлении СВО, точными выстрелами уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, корректировка огня осуществлялась с использованием данных воздушной разведки, в том числе беспилотников «Зала». Такая координация позволила наносить удары по целям практически в режиме реального времени с минимальной задержкой после их обнаружения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, который использовали Вооруженные силы Украины. Помимо этого, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются для нужд ВСУ.

Регионы
ВС РФ
артиллерия
Гиацинт-Б
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гиацинт-Б» разгромил ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 июня
Игорь Чайка: «Наша задача — бесшовный путь переселения в Россию»
«Подарок» от уточек. Церкариоз: что это такое, главные симптомы, как лечить
В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы от Московского проспекта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июня
Обломки дронов ВСУ повредили торговый центр «Садовод» в Москве
В Лос-Анджелесе вспыхнул крупный пожар на складе
В одном крупном российском городе закрыли аэропорт
Врач дал важный совет сдавшим ЕГЭ школьникам
Артиллерия «Гиацинт-Б» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО
ПВО сбила еще семь беспилотников на подлете к Москве
В России могут допустить электрокары для работы в такси
В Ростовской области поврежден тепловоз из-за атаки БПЛА
Ночная атака БПЛА в Ростовской области привела к трагическим последствиям
Сборная Ганы вырвала победу у Панамы на ЧМ-2026
Киев стонет от «Бандеролей»: на что способны новые российские дроны-ракеты
ВСУ переносят военные заводы из-за артиллерии РФ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд
Стало известно о крупной попытке атаковать Москву
В России начнет действовать профстандарт писателя
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.