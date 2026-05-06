Россиян предупредили о рисках незаконной перепланировки квартиры

Незаконная перепланировка может привести к снижению ликвидности квартиры, заявила NEWS.ru архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров ПАВЛОВА.ПРО Марина Павлова. По ее словам, некоторые изменения в проекте, включая снос несущих стен, не могут быть легализованы изначально.

Банки при ипотечном кредитовании требуют актуальный технический паспорт. Если планировка квартиры не совпадает с документами, сделка останавливается, а ликвидность снижается. Покупатель либо уходит, либо требует существенного дисконта, компенсирующего риски и стоимость последующего согласования, даже если визуально объект выглядит значительно привлекательнее аналогов. Часть перепланировок не согласовывается в принципе — снос несущих стен, перенос мокрых зон над жилыми помещениями соседей, объединение лоджии с жилой комнатой, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что при невозможности узаконить изменения в проекте задним числом возникает единственный шаг — восстановление первоначального варианта. Это, по словам архитектора, подразумевает необходимость повторной реконструкции, значительные временные и финансовые затраты, а также полное изменение пространства.

Ранее специалист по внутренней отделке Сергей Мельников заявил, что кухня-гостиная без перегородки может повысить стоимость квартиры на 10%. По его мнению, такое решение визуально расширит пространство жилья.