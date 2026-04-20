20 апреля 2026 в 13:57

Инженер назвал решения, которые могут повысить стоимость квартиры

Инженер Мельников: кухня-гостиная может увеличить стоимость жилья на 10%

Кухня-гостиная может увеличить стоимость квартиры до 10%, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» инженер-строитель, специалист по внутренней отделке Сергей Мельников. Он отметил, что такое решение позволит визуально увеличить площадь жилья.

Если убрать лишние перегородки и сделать законную кухню‑гостиную, квартира визуально «вырастает», и такой объект реально можно продать на 10% дороже, чем аналог без перепланировки, — рассказал Мельников.

Инженер подчеркнул, что важно делать перепланировку легально. По его словам, самовольный снос стен может, напротив, привести к потере стоимости жилья.

Ранее дизайнер Юлия Быкова рассказала, что вертикальные элементы в мебели и декоре визуально вытягивают пространство, а горизонтальные, напротив, приземляют комнаты. Для увеличения квартиры без перепланировки и сноса стен она посоветовала установить шкафы до потолка и использовать закрытые системы хранения.

