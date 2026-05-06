06 мая 2026 в 11:00

В Госдуме отреагировали на смертоносный удар ВСУ по Джанкою

Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Джанкой террором и бесчеловечным актом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гибель пяти мирных граждан после удара Вооруженных сил Украины по крымскому городу Джанкою — это бесчеловечный акт насилия, заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие шаги показывают звериную суть украинского правительства.

Со стороны ВСУ — это целенаправленный террор против мирных жителей и гражданских объектов. Бесчеловечный акт насилия, обнажающий звериную суть киевского режима, — отметил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в неонацистском угаре активизировалась перед 9 Мая. По ее словам, этим объясняется гибель мирных граждан после удара Вооруженных сил Украины по крымскому городу Джанкою. Трагический инцидент произошел в ночь на 6 мая.

Утром 6 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

