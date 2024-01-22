Курский губернатор оценил указ Зеленского о территориях РФ Старовойт: указ Зеленского о землях России противоречит здравому смыслу

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Роман Старовойт

Претензии Владимира Зеленского на российские земли противоречат здравому смыслу, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал указ украинского лидера об «исторически населенных украинцами территориях РФ».

Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти. <...> Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла, — написал Старовойт.

По его словам, Украина является марионеткой сил, которые хотят разрушить Россию и отнять у нее исторические земли. При этом действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту президента России Владимира Путина и необходимость специальной военной операции.

Сегодня, 22 января, Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель киевский политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.