Зеленский предъявил территориальные претензии России Зеленский подписал указ о возвращении Украине «исторических» земель в России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», передает издание «Украинская правда». Среди таких земель киевский политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего, — пояснил украинский лидер.

При этом Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», и внести его в СНБО. Для этого будут привлечены международные эксперты, представители Всемирного конгресса украинцев, ученые и общественники.

Сегодня, 22 января, стало известно, что в Верховную раду Украины внесен законопроект о введении в стране института множественного гражданства. Зеленский в своем обращении по случаю Дня соборности заявил, что это позволит иметь украинское гражданство иностранным добровольцам, которые сражаются за Украину, а также всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.

Ранее физиономист Олег Воеводин проанализировал фотографии президента Украины, сделанные в машине во время его визита в Таллин. По мнению специалиста, снимки говорят об измученном состоянии и подавленности Зеленского. Специалист добавил, у украинского лидера также наблюдается раздвоение личности.