Власти Харькова сообщили о взрывах в городе Мэр Терехов: серия взрывов прозвучала в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прозвучали в Харькове утром 23 января, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Иных подробностей он не привел.

В Харькове серия взрывов, — написал он в личном Telegram-канале.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в ночь на 23 января объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах ДНР и Запорожской области, контролирующихся украинскими властями, в дальнейшем ее отменили в большинстве регионов. В настоящее время тревожные сигналы звучат в Сумской и Харьковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 23 января серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Кроме того, в контролируемых Киевом районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Других подробностей не поступало.

В ночь на 21 января воздушная тревога звучала в шести регионах Украины. В частности, сигнал в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях был включен в период с 04:06 до 04:10 по московскому времени.