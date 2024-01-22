Ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву.
Ближайшие пара месяцев будут критическими для Украины. <...> Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз, — сказал Кирби.
Он также указал, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» в отношении оружия, которое они намерены применить, поскольку неизвестно, когда будет следующая поставка.
Ранее Джон Кирби заявил, что Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны.
Кроме того, по данным телекомпании NBC, членам конгресса было направленно предупреждение о том, что в случае отсутствия нового пакета помощи от Вашингтона, Россия может достичь победы в украинском конфликте в течение нескольких недель или месяцев. Такой прогноз сделали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.