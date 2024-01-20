В США назвали сроки поражения Украины NBC: Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США

Фото: МО Украины

Членам конгресса было направленно предупреждение о том, что в случае отсутствия нового пакета помощи от Вашингтона, Россия может достичь победы в украинском конфликте в течение нескольких недель или месяцев, сообщила телекомпания NBC. Такой прогноз дали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Они также предоставили оценку сроков истощения военных ресурсов Киева и текущей ситуации на поле боя. Инсайдеры отмечают, что прекращение предоставления помощи сможет скорее всего вызвать реакцию по всему миру и повлияет на позицию других союзников, которые могут пересмотреть свои отношения с Вашингтоном.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что боевые действия на Украине могут продлиться еще от двух до пяти лет. Также, как уточняли источники из разведывательных служб США и других западных стран, американский лидер Джо Байден 17 января обсудил с законодателями Штатов конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в течение ближайших месяцев.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны вооружений.