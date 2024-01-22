РЭБ и другие козыри: какое оружие РФ повлияет на исход ее конфликта с НАТО

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На территории Польши вновь произошел сбой средств GPS-навигации, в котором Варшава обвинила Москву. Минобороны РФ ситуацию не комментирует, при этом нарушения сигнала наблюдались и ранее — с конца декабря 2023 года. Связан ли инцидент с учениями в Калининграде, грозит ли ситуация перерасти в масштабное противостояние, способна ли российская РЭБ ослепить Европу в случае глобального конфликта и какую роль в нем сыграют другие вооружения ВС РФ? В этих вопросах разбирался NEWS.ru.

Что известно о сбоях GPS в Польше

Крупномасштабный сбой в работе системы GPS наблюдался в Польше в среду, 17 января. Нарушения фиксировались на большей части территории республики, в частности, в районе Сувалкского коридора — узкого участка границы между Польшей и Литвой.

При этом первые сообщения о сбоях появились еще 25 декабря 2023 года. Бывший член Особой воздушной службы (SAS) Великобритании Джон Вейсман отметил, что нарушения сигнала этой системы «беспрецедентны по масштабу». Они также затронули южную часть Швеции и впоследствии происходили неоднократно.

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Польский информационный портал sekurak.pl отметил, что одной из причин неполадок могли стать учения НАТО. Замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик в ходе пресс-конференции 13 января заявил, что считает наиболее правдоподобными версиями их происхождения действия России и метеорологические условия. Он также обратил внимание на то, что вопросы связи имеют ключевое значение для безопасности Варшавы.

Российские учения в Калининградской области действительно могли вызвать отключение сигнала GPS в Польше — более того, Россия в случае конфликта может отключить эту систему на территории Европы, рассказал NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев. Однако, по его словам, к заявлениям польских властей нужно относиться скептически.

«Нужно делать поправку на то, что Варшава постоянно в чем-то обвиняет русских, поэтому к этой информации нужно относиться очень осторожно. Они, например, подозревают, что это произошло из-за испытаний российской системы РЭБ „Мурманск-БН“, но я сомневаюсь что одна система может создать столь серьезные нарушения в передаче сигнала», — заявил Хатылев.

Сбои в работе GPS могут возникать из-за испытания как российских, так и западных систем в регионе, сообщил военный эксперт Александр Артамонов. И результаты таких испытаний, по его словам, впечатляют. «Эти системы зачастую испытывают недалеко от Сувалкского коридора по обе стороны границы. Поэтому там могут возникать помехи. Напомню, что в северной Польше и Прибалтике создается ударный кулак НАТО — 250 тысяч бойцов сил быстрого реагирования», — заметил он.

Фото: МО РФ РЭБ «Борисоглебск-2» во время учений

Как нарастает напряженность между Россией и НАТО

В конце декабря 2023 года в Польше сообщили, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины. При этом начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что речь идет о ракете российского происхождения, однако не привел никаких конкретных доказательств. По его словам, ракета пересекла польский рубеж, а затем покинула воздушное пространство республики. Позднее, 13 января, Польша и ее страны-союзники подняли в небо военные самолеты из-за «активности российской авиации». Оперативное командование польской армии уточнило, что Варшава предприняла эти меры для обеспечения безопасности границ страны.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО не следует исключать ни одного возможного сценария в отношении России. Он призвал на всякий случай продолжить процесс расширения и трансформации польской армии, напомнив, что военный бюджет страны в этом году увеличится примерно на 20%.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха»

Со стороны Москвы в адрес Польши звучит меньше резких заявлений. Однако РФ разрабатывает новые системы вооружений, которые могли бы быть применены в гипотетическом конфликте. Так, пресс-служба компании «Ростех» 4 января сообщила, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников.

Сергей Хатылев напомнил, что и со стороны НАТО происходят различные инциденты, включая нарушения морского и воздушного пространства России. Кроме того, добавил он, в ближайшее время в Польше состоятся военные учения альянса «Стойкий защитник». «Это неспроста, ведь учения — демонстрация силы. НАТО пытается предупредить Россию, что в случае чего его войска могут войти на территорию Западной Украины», — сказал полковник запаса.

Начнется ли конфликт России и НАТО

Александр Артамонов полагает, что в конечном итоге столкновение РФ и Североатлантического альянса неизбежно. Напряженность в отношениях двух сторон будет только нарастать и выльется в полноценные боевые действия, считает эксперт. «Они будут продолжаться, пока, я надеюсь, Запад не сколлапсирует. Этот конфликт будет затяжным, нельзя сказать, насколько. Однако напомню, что в Европе за ее историю была тридцатилетняя война и даже две столетние», — отметил Артамонов.

По его словам, ВС РФ в случае глобального конфликта могут подавить сигнал GPS в Европе. Прежде всего это будет достигнуто за счет уничтожения навигационных спутников европейской группировки НАТО, отметил эксперт.

Фото: Пресс-служба ОАК/РИА Новости С-70 «Охотник»

Также он добавил, что Россия еще не использовала все свои «козыри» в зоне СВО — во многом это продиктовано соображениями секретности. «Это касается, в частности, беспилотной платформы „Охотник“, безэкипажных катеров, дальнобойной артиллерии, беспилотников и РЭБ в том числе. Например, противодронные системы „Силки“, „Борисоглебск“, „Фауна“», — привел примеры аналитик.

Артамонов напомнил слова бывшего американского разведчика Скотта Риттера о том, что в противостоянии России с Западом наиболее важными факторами являются артиллерия, системы РЭБ и ПВО. Также, заметил собеседник NEWS.ru, важны ЗРК и лазерные комплексы, такие как «Пересвет».

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