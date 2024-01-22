В ЕС предложили украинцам сложить оружие: новости СВО на вечер 22 января

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине придется отдать России часть территорий, чтобы прекратить текущий конфликт. По его словам, в конечном счете Киеву и Москве удастся достигнуть компромисса, который, однако, будет очень болезненным. Фицо также утверждает, что военные возможности Киева постоянно уменьшаются, несмотря на поставки из стран Запада. Это делает невозможным достижение мира с Россией на условиях Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 22 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла до 320 солдат под Донецком

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в ходе боев на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, армия республики потеряла до 320 солдат за последние сутки. Кроме того, были уничтожены десять танков, шесть бронемашин и одна машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». Отмечается, что один из уничтоженных под Донецком танков — это немецкий Leopard 2A5, переданный Киеву странами Запада.

На Краснолиманском направлении украинские войска лишились около 180 военнослужащих. Высокие потери среди солдат ВСУ обусловлены не только ударами по украинским позициям, но и провалом штурма со стороны 117-й бригады теробороны. Украинские солдаты попытались взять российские позиции в районе Ямполовки и Григоровки, однако им не удалось добиться выполнения задачи.

На Южно-Донецком направлении армия Украины лишилась 120 солдат, трех автомобилей и двух артустановок. На Купянском направлении ВСУ потеряли до 180 человек, а также пять танков, две бронемашины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта также были поражены две гаубицы и одна артиллерийская система М777 производства США.

Украинской армии грозит потеря Авдеевки

Текущие климатические условия позволяют российской армии в ближайшие месяцы завершить окружение группировки ВСУ, расположенной в Авдеевке, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, подразделения ВС РФ продвигаются вперед. В частности, был захвачен укрепрайон «Царская охота». В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Вместе с тем эксперт отмечает, что армия РФ продвигается медленно. Это обусловлено тем, что украинским войскам удалось нарастить и перебросить дополнительные резервы в Авдеевку. Однако у солдат ВСУ, находящихся в населенном пункте, заканчиваются боеприпасы, топливо и продукты питания.

Фото: МО Украины

Российская армия продолжает продвигаться под Купянском

Вооруженные силы России продолжают двигаться под Купянском и Донецком, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, в настоящее время инициатива на всех участках фронта принадлежит именно российским войскам. Несмотря на то что собрать «единый кулак» и нанести удар на каком-либо из направлений внезапно невозможно, Россия может нанести удар сразу по трем направлениям, считает Сладков. У противника же такой возможности нет.

Оценивая текущую тактику армии России, Сладков заявил, что подразделения ВС РФ применяют методы так называемых «подземных атак». Для этого военные инженеры сооружают тоннели и наступают на вражеские позиции, внезапно возникая из-под земли.

В то же время Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что российская армия постепенно развивает наступление по направлению к Часову Яру. Кроме того, подразделения ВС России были замечены южнее населенного пункта Клещеевка. Отмечается, что в случае успешного взятия Часова Яра армия России сможет наступать на Краматорск.

ВСУ оставили без света жителей города в ДНР

Жители Макеевки, расположенной в ДНР, остались без света в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил мэр города Владислав Ключаров. Отмечается, что украинская армия атаковала город с помощью беспилотника.

По данным правительства Макеевки, в результате атаки со стороны ВСУ было нарушено электроснабжение в нескольких районах города. В частности, с проблемами столкнулись абоненты из Червоногвардейского, Кировского и Центрально-Городского районов.

ФСБ задержала жителя Новокузнецка за спонсирование ВСУ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Новокузнецка по подозрению в оказании финансовой помощи украинской армии. По версии следствия, мужчина передавал ВСУ деньги на покупку экипировки из личных сбережений. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

В Алтайском крае также был задержан местный житель, попытавшийся поджечь один из объектов Министерства обороны РФ. По данным регионального управления ФСБ, мужчина по собственной инициативе связался с представителями неназванной военизированной террористической организации и предложил им помочь, после чего изготовил «коктейли Молотова» и совершил попытку теракта. Задержанный признал свою вину, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Чехия отказалась сдавать Украине призывников-уклонистов

Правительство Чехии не будет отправлять на родину украинцев призывного возраста, заявил глава Министерства иностранных дел республики Ян Липавский. По его словам, это станет нарушением международных обязательств, которые взяла на себя Прага.

Объясняя решение властей, Липавский также добавил, что на сегодняшний день в Чехии нет каких-либо юридических механизмов, позволяющих депортировать украинцев-призывников. Согласно статистическим данным, в республике проживают около 200 тысяч украинских мужчин, обладающих различными типами виз.

Экспериментальный бункер спас жизнь российским бойцам

Экспериментальный мобильный бункер спас жизни российским военнослужащим, попавшим под обстрел противника на Донецком направлении. По словам директора компании «Доргеотех», разработавшей мобильный бункер, солдаты не получили ни одной царапины. Отмечается, что всего на Донецком направлении работают пять бункеров различного типа, однако мобильный — в единственном экземпляре.

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