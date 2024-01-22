Стало известно о гибели сына французского бригадного генерала в Харькове Mash: сын французского бригадного генерала погиб при ударе по Харькову

Telegram-канал Mash сообщает, что при ракетном ударе по пункту дислокации иностранных военных в Харькове погибли двое наемников из Франции. По данным канала, убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Mash, Бенар служил в RICM — бывшем колониальном пехотном полку Марокко. Как пишет канала, он прибыл на Украину в 2022 году, но, не получив желаемой должности в ВСУ, решил вернуться на родину. Отмечается, что уже через год он вернулся на Украину и присоединился к 5-й штурмовой бригаде, а 3 июля 2023-го участвовал в эвакуации Максима Леконта, назвавшего контранступление Киева провалом. По информации авторов публикации, француз погиб в результате удара ракеты. Официального подтверждения этой информации нет.

Вторым погибшим оказался Алексис Дрион — напарник Бенара и сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Француз вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил во 2-м батальоне Международного легиона. Так же, как и его напарник, погиб 16 января.