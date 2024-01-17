Стало известно о гибели наемников из Франции в Харькове МО: ВС РФ атаковали пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове

Фото: МО РФ

Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, следует из сообщения Министерства обороны в Telegram-канале. Отмечается, что уничтожено более 60 военнослужащих, в основном из Франции.

В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Купянском направлении был ликвидирован наемник из Болгарии Светослав Славков, воевавший на стороне ВСУ. О его уничтожении рассказал военкор Юрий Котенок, отметив, что это первый подтвержденный болгарский наемник, ликвидированный российскими военными.

До этого сербские СМИ сообщили, что численность западных наемников, воюющих на стороне ВСУ, стремительно сокращается из-за отсутствия выплат. При этом отмечается, что Киев пытается объяснить задержки сокращением финансирования со стороны США и ряда других держав, однако самих «солдат удачи» такие объяснения не устраивают. По словам журналистов, большинство наемников, состоявших в украинском Иностранном легионе, расторгли контракты и вернулись домой.

Автор Telegram-канала Руслан Татаринов ранее заявил, что с июня 2022 года на Украине было опубликовано 408 тысяч некрологов, посвященных погибшим военнослужащим ВСУ. По его словам, речь идет о данных, размещенных местными СМИ и пользователями соцсетей с Украины.