Подсчитано количество некрологов солдат ВСУ KP.RU: 408 тысяч солдатских некрологов опубликовано на Украине с июня 2022 года

Фото: МО Украины

С июня 2022 года на Украине было опубликовано 408 тысяч некрологов, посвященных бойцам ВСУ, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов. По его словам, речь идет о данных, которые украинские СМИ публикуют на своих сайтах и в социальных сетях.

Накопилось 408 тысяч некрологов. Мы берем ту информацию, которую можно реально подтвердить по количеству опубликованных некрологов на украинских ресурсах, — рассказал собеседник.

Татаринов подчеркнул, что большее количество смертей военнослужащих происходит в Крынках под Херсоном, там ежедневно публикуется минимум 30 некрологов, а также в районе Купянска на Харьковском направлении и Синьковки — на Артемовском. Кроме того, по словам собеседника, в Сумской области погибло много офицеров Ужгородского пограничного отряда, чьи заставы «прочистил» спецназ России.

Ранее бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли убитыми и тяжелоранеными 500 тысяч человек. По его мнению, обнародование этой информации станет шоком для населения.

Он добавил, что, зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек. Луценко выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский и действующий министр обороны Рустем Умеров должны раскрыть населению приведенные им данные. Тогда получится снять все вопросы о необходимости мобилизации.