На Украине назвали потери ВСУ с начала конфликта Экс-генпрокурор Луценко: ВСУ потеряли убитыми и ранеными 500 тысяч солдат

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала конфликта потеряли убитыми и тяжелоранеными 500 тысяч человек, заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел страны Юрий Луценко. По его мнению, обнародование этой информации станет шоком для населения.

Да, это будет шоком. <...> Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы — это по 30 тысяч в месяц, и тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными, — сказал экс-чиновник.

Он добавил, что, зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек. Луценко выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский и действующий министр обороны Рустем Умеров должны раскрыть населению приведенные им данные — тогда получится снять все вопросы о необходимости мобилизации.

Также Луценко подверг критике информационную политику на национальном телемарафоне. По его словам, она направлена на сокрытие и искажение фактов и дает украинцам ложное успокоение и ощущение того, что угрозы нет.

В течение 2023 года Киев внедрил или подготовил целый ряд новых методов мобилизации. В их числе: «смарт-мобилизация» через смартфоны; создание мобильных блокпостов, которые позволяют выдавать официальные повестки удаленно; постановка на учет и агитация женщин к мобилизации в ВСУ; облавы в местах скопления мужчин, таких как спортзалы и производства.

При этом начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.

В свою очередь украинский военный эксперт Олег Жданов говорил, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.