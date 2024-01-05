В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ болгарский наемник Военкор Котенок: в зоне СВО погиб воевавший за ВСУ наемник из Болгарии Славков

Фото: МО Украины

В зоне специальной военной операции погиб наемник из Болгарии Светослав Славков, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, это первый подтвержденный болгарский наемник, уничтоженный российскими войсками.

Отмечается, что Славков пробыл в составе ВСУ два месяца, наемник прибыл на Украину в ноябре 2023 года. Он был ликвидирован на Купянском направлении.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие уничтожили очередного иностранного наемника в зоне СВО. По данным канала, им оказался испанский военный Хеваль Сореш. Канал уточняет, что ранее мужчина воевал в Сирии, там он состоял в проамериканских курдских отрядах YPG/SDF. Военкоры разместили фото наемника: на плече у него нашивка с изображением, объединяющим флаги Испании и Украины.

До этого сербские СМИ сообщили, что численность западных наемников, воюющих на стороне ВСУ, стремительно сокращается из-за отсутствия выплат. При этом отмечается, что Киев пытается объяснить задержки сокращением финансирования со стороны США и ряда других держав, однако самих «солдат удачи» такие объяснения не устраивают. По словам журналистов, большинство наемников, состоявших в украинском Иностранном легионе, расторгли контракты и вернулись домой.