Российские военные уничтожили испанского наемника в зоне СВО ВС России уничтожили испанского наемника Хеваля Сореша в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие уничтожили очередного иностранного наемника в зоне СВО. По данным канала, им оказался испанский военный Хеваль Сореш.

Канал уточняет, что ранее мужчина воевал в Сирии, там он состоял в про-американских курдских отрядах YPG/SDF. Военкоры разместили фото наемника: на плече у него нашивка с изображением, объединяющим флаги Испании и Украины.

Ранее Telegram-канал опубликовал видео со спецгруппой натовских наемников, которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По данным военкоров, англоязычные бойцы пытались атаковать российские позиции, с иностранными военными был и как минимум один украинец. Канал отметил, что российским солдатам достались трофеи, среди них оружие и камера GoPro одного из наемников.

До этого сербские СМИ сообщили, что численность западных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, стремительно сокращается из-за отсутствия выплат. При этом отчается, что Киев пытается объяснить задержки сокращением финансирования со стороны США и ряда других держав, однако самих «солдат удачи» такие объяснения не устраивают. По словам журналистов, большинство наемников, состоявших в украинском Иностранном легионе, расторгли контракты и вернулись домой.