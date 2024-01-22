В России указали на равнодушие главы МИД Франции к согражданам Захарова: реакция главы МИД Франции на гибель наемников показывает равнодушие

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Сежурне

Реакция главы МИД Франции Стефана Сежурне на гибель французских наемников в Харькове демонстрирует непрофессионализм дипломата и равнодушие к согражданам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предположила, что французское правительство окончательно дистанцировалось от народа.

Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про «манипуляции России» и отрицать реальность, а раздобыл [бы] все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа? — заявила Захарова.

Так Захарова прокомментировала на заявление Сежурне, в котором он обвинил Россию в «грубых манипуляциях» в связи с вызовом французского посла Пьера Леви в российский МИД по вопросу уничтожения наемников из Франции в Харькове. Дипломат добавила, что ряд французских СМИ опублоиквал списки погибших французских наемников, в то время как Сежурне утверждает об их отсутствии на Украине.

МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу французов, или как? — резюмировала она.

17 января Минобороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников высокоточным оружием в Харькове. В ведомстве добавили, что было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.