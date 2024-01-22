«Ученик Геббельса»: эксперт оценил слова Зеленского об атаке ВСУ на Донецк Историк Иванников: оправдания Зеленского по Донецку схожи с методами Геббельса

Фото: Виктория Веленская/РИА Новости

Последствия обстрела Донецка

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия ответственна за удар по Донецку 21 января, похоже на методы нацистской Германии, заявил aif.ru военный эксперт кандидат исторических наук Олег Иванников. Он назвал украинского лидера учеником министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Украинский президент принял решение о тактике обвинений в адрес России, чтобы уйти от ответственности, переложить вину. Чем чудовищнее ложь, тем в нее охотнее верят. По такому принципу он и решил действовать. Но это его не спасет, — сказал Иванников.

Эксперт назвал атаку ВСУ по Донецку тяжким военным преступлением против мирного населения, отметив, что Зеленский понимает неминуемость ответственности за это деяние. По этой причине, считает Иванников, президент Украины решил пойти по стопам Геббельса.

Геббельсовская пропаганда сейчас широко применяется киевским режимом. Напомню, это та пропаганда, которая привела к геноциду, холокосту и массовым убийствам во время Второй мировой войны. Она как нельзя лучше оправдывает удары по мирному населению, — заключил он.

21 января ВСУ нанесли удар артиллерийскими боеприпасами по рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, еще 25 пострадали, в том числе двое подростков. Глава ДНР Денис Пушилин назвал обстрел чудовищным — он произошел в воскресный день, когда на рынке скопилось большое количество людей. При этом группировка ВСУ «Таврия», как и Зеленский, не признала вину.