Число погибших при обстреле рынка в Донецке возросло Кулемзин: число погибших при обстреле рынка в Донецке возросло до 12 человек

Число погибших при обстреле рынка в Кировском районе Донецка возросло до 12, написал в своем Telegram-канале глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин. По его словам, личности этих граждан устанавливаются.

По обновленной информации, количество погибших в Кировском районе увеличилось до 12. Анкетные данные устанавливаются, — уточнил он.

В то же время по данным главы ДНР Дениса Пушилина, число погибших по последним данным достигло 13 человек, еще 10 получили ранения. По его словам, на месте работают оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Пушилин назвал обстрел рынка в чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Ранее сообщалось о восьмерых погибших. Было известно также о пятерых пострадавших.