Число погибших при ударе ВСУ по Донецку возросло Число погибших при ударе ВСУ по Донецку увеличилось до 27

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий»

Количество погибших при артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины по микрорайону Текстильщик в Донецке увеличилось до 27, написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

В результате артиллерийского огня со стороны ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка, — заявил Пушилин.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. В числе пострадавших есть дети. ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В ДНР объявили 22 января днем траура по жертвам в Донецке. Власти Запорожской области предложили помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку. По словам губернатора Евгения Балицкого, регион мысленно остается с пострадавшей республикой.