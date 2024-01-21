Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за две недели вышла на связь с поклонниками. Что она сказала об обстреле Донецка 21 января, как относится к СВО?
Как Ивлеева отреагировала на обстрел Донецка
21 января ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик (Кировский район Донецка). По информации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в результате этой атаки погибли более 20 человек, десятки пострадали.
«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
В СК по ДНР сообщили ТАСС, что при обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ погибли двое детей.
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий»
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий»
22 января в ДНР объявили днем траура по жертвам этой атаки.
Анастасия Ивлеева, которая не выходила на связь с журналистами и в социальных сетях с 6 января, прокомментировала трагедию в Донецке. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала телеведущая.
Что Ивлеева говорила о теракте в Белгороде
30 декабря примерно около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию. Согласно официальным данным, в результате этой атаки погибли 25 человек, пострадали более 130. 1 января президент России Владимир Путин во время встречи с ранеными военными назвал удар ВСУ по Белгороду терактом.
Ивлеева в своем Telegram-канале назвала атаку украинских войск на Белгород ужасом и выразила соболезнования пострадавшим и родственникам жертв.
«Белгород. Дети, мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — говорилось в публикации блогера.
На последующие атаки на Белгород, которые начались 2 января и продолжались до утра 3 января, телеведущая никак не отреагировала.
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Павел Колядин/ТАСС
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: МЧС РФ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru
Что Ивлеева говорила об СВО
26 декабря Ивлеева удалила со своей страницы в социальной сети две публикации. На первой фотографии изображен нарисованный белый голубь, под которым был написан текст об Украине. Второе фото — черный квадрат, который Ивлеева подписала антивоенной фразой. Спустя несколько часов эти публикации вновь появились на странице блогера.
«Видимо, Анастасия поняла, что дальнейшее построение „правильного“ имиджа больше не имеет смысла, и теперь не прячется — все вновь могут узнать, что она против спецоперации и занимает пацифистскую позицию. Теперь от даты начала СВО „красуется“ публикация с антивоенным лозунгом», — писал Telegram-канал Readovka.
Как живет Ивлеева после «голой» вечеринки
20 декабря телеведущая организовала скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». После волны критики она опубликовала два видеообращения на своих страницах в социальных сетях, в которых попыталась объяснить происходящее и попросила россиян дать ей второй шанс. Новогодние праздники она провела с родными и близкими в Петербурге, а после каникул вернулась в Москву решать насущные проблемы.
Сообщалось, что к Ивлеевой есть вопросы у Федеральной налоговой службы, также против нее было подано два иска по миллиарду рублей каждый. В конце декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по делу об организации «голой» вечеринки. Сама блогер вину не признала.