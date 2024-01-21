СВО заставила Ивлееву выйти из тени: что она сказала об обстреле Донецка

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за две недели вышла на связь с поклонниками. Что она сказала об обстреле Донецка 21 января, как относится к СВО?

Как Ивлеева отреагировала на обстрел Донецка

21 января ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик (Кировский район Донецка). По информации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в результате этой атаки погибли более 20 человек, десятки пострадали.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В СК по ДНР сообщили ТАСС, что при обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ погибли двое детей.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Прилавок, разрушенный в результате обстрела территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль, разбитый в результате обстрела города Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобили скорой помощи на территории Донецкого республиканского травматологического центра Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Собака на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Разрушенный рынок «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Автомобиль ритуальной службы на территории рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий» Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Цветы в память о погибших на территории разрушенного рынка «Меркурий»

22 января в ДНР объявили днем траура по жертвам этой атаки.

Анастасия Ивлеева, которая не выходила на связь с журналистами и в социальных сетях с 6 января, прокомментировала трагедию в Донецке. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала телеведущая.

Что Ивлеева говорила о теракте в Белгороде

30 декабря примерно около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию. Согласно официальным данным, в результате этой атаки погибли 25 человек, пострадали более 130. 1 января президент России Владимир Путин во время встречи с ранеными военными назвал удар ВСУ по Белгороду терактом.

Ивлеева в своем Telegram-канале назвала атаку украинских войск на Белгород ужасом и выразила соболезнования пострадавшим и родственникам жертв.

«Белгород. Дети, мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — говорилось в публикации блогера.

На последующие атаки на Белгород, которые начались 2 января и продолжались до утра 3 января, телеведущая никак не отреагировала.

Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Что Ивлеева говорила об СВО

26 декабря Ивлеева удалила со своей страницы в социальной сети две публикации. На первой фотографии изображен нарисованный белый голубь, под которым был написан текст об Украине. Второе фото — черный квадрат, который Ивлеева подписала антивоенной фразой. Спустя несколько часов эти публикации вновь появились на странице блогера.

«Видимо, Анастасия поняла, что дальнейшее построение „правильного“ имиджа больше не имеет смысла, и теперь не прячется — все вновь могут узнать, что она против спецоперации и занимает пацифистскую позицию. Теперь от даты начала СВО „красуется“ публикация с антивоенным лозунгом», — писал Telegram-канал Readovka.

Как живет Ивлеева после «голой» вечеринки

20 декабря телеведущая организовала скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». После волны критики она опубликовала два видеообращения на своих страницах в социальных сетях, в которых попыталась объяснить происходящее и попросила россиян дать ей второй шанс. Новогодние праздники она провела с родными и близкими в Петербурге, а после каникул вернулась в Москву решать насущные проблемы.

Сообщалось, что к Ивлеевой есть вопросы у Федеральной налоговой службы, также против нее было подано два иска по миллиарду рублей каждый. В конце декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по делу об организации «голой» вечеринки. Сама блогер вину не признала.

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