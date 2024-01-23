Министр обороны ФРГ призвал немцев готовиться к войне с Россией Писториус: Берлин должен осознать опасность военного конфликта с РФ

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Берлину необходимо осознать опасного военного конфликта с Москвой, в этой связи Германии необходимо вооружаться, заявил в эфире телеканала ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также сказал о необходимости присутствия по данной причине немецкой бригады в странах Балтии.

Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо, — сказал Писториус.

Он добавил, что военные эксперты рассчитывают на неготовность России к нападению еще в течение трех — пяти лет. За это время следует максимально запастись оружием, подчеркнул Писториус.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.

В свою очередь эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявлял, что Россия сомневается в рациональности европейских партнеров, поэтому готовится к худшему сценарию. Он рассказал, что немцы при таком сценарии могут начать войну в регионе Суэцкого канала или Калининграда, хотя сейчас поводов опасаться нет.