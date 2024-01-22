Составлен список российских звезд, побывавших в зоне СВО

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Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Дубцова

Писатель Захар Прилепин позвал актера Никиту Кологривого в зону спецоперации. Кто из российских артистов посещал передовую, давал концерты и привозил гумпомощь?

Поедет ли Кологривый в зону СВО

Ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором актер театра и кино Никита Кологривый, известный, в частности, по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поддержал российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Как утверждается, ролик был записан летом 2023 года во время съемок ремейка фильма «В августе 44-го».

«Дорогие друзья, братья, бойцы. Что хочется сказать нам, артистам? Вот мы играем сейчас военное время, мы играем вашу судьбы. Стараемся сделать это честно. Мы благодарны вам за то, что можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы на „передке“. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

После этого писатель Захар Прилепин пригласил актера на передовую и пообещал помочь организовать поездку.

«Никит, спасибо на добром слове, но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Пока Кологривый не отреагировал на предложение писателя.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Никита Кологривый

Кто из звезд шоу-бизнеса ездил в зону СВО

В сентябре 2023 года на восстановленном мемориале «Саур-Могила» в ДНР состоялся концерт в честь 80-летия освобождения Донбасса во время Великой Отечественной войны. В праздничном мероприятии приняли участие многие звездные артисты, в том числе Александр Буйнов, Григорий Лепс, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

В зоне СВО неоднократно выступала певица Надежда Бабкина. Артистка давала концерты для участников спецоперации и общалась с бойцами.

Концерты в новых регионах России давали рок-музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Мара, Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык), автор-исполнитель Денис Майданов, певцы Николай Басков, Александр Маршал и Юта, группа «Земляне», классические музыканты Олег и Петр Лундстремы, пианистка Валентина Лисица, скрипачка Мария Андреева, коллектив культбригады «Москонцерта».

Зону СВО посещали и актеры Сергей Гармаш, Александр Михайлов и Виктория Тарасова, а Иван Охлобыстин неоднократно возил в Донбасс гуманитарную помощь.

В октябре 2022 года в Донбасс прибыла певица и телеведущая Ольга Бузова вместе с фондом «Здоровое Отечество». Артистка лично разгрузила грузовик с гуманитарной помощью.

С гуманитарной миссией 16 января посетил Донбасс заслуженный артист России Дима Билан. Певец материально поддержал жителей ДНР и участников СВО, а также забрал домой кота Шахтера из местного приюта.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Иван Охлобыстин с супругой Оксаной доставили гуманитарную помощь защитникам Донбасса

Кто из артистов воюет в зоне СВО

Добровольцем в зону спецоперации отправился актер Георгий Тесля-Герасимов, известный по съемкам в сериалах «След» и «Проклятый рай». В качестве мобилизованного на стороне России воюет артист Павел Устинов.

Кроме того, в СВО принимают участие актеры Сослан Фидаров (Пиночет из фильма «9-я рота»), Михаил Мамаев (Никита Оленев из фильма «Виват, гардемарины!») и Эдуард Захарук.

На фронте также были сформированы творческие бригады, куда вошли бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и мобилизованный ведущий актер «Современника» Евгений Павлов.

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