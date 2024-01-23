Российские танкисты расстреляли укрепрайоны и блиндажи ВСУ МО РФ: танкисты группировки «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Танки Т-80БВ российской группировки войск «Запад» ликвидировали укрепрайоны и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что стрельба велась с закрытых огневых позиций.

Танкисты группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции непрерывно работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. На Купянском направлении танкисты группировки войск «Запад» с закрытых огневых позиций уничтожили обнаруженные укрепрайоны и блиндажи ВСУ, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что информацию о цели экипажи получили от разведки и корректировщиков. После выполнения задачи танки покинули огневые позиции.

Также в Минобороны рассказали, что танковые экипажи способны работать на передовой прямой наводкой и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытии. Последнее позволяет им оставаться незамеченными.

Ранее сообщалось, что танковый батальон ВС РФ под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке. В Минобороны отметили, что в ходе боя россияне уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины. При этом точное место сражения в оборонном ведомстве не назвали.

До этого экипаж российского танка Т-80 поразил позиции ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. Бойцы получили информацию о размещении противника в лесополосе и выдвинулись на позиции для поражения цели.