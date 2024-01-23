Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Донбассе Пушилин: российские войска продвигаются в направлении Курахово в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что именно оттуда велся недавний обстрел Донецка.

Стреляли с направления Курахово — населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно, — сказал Пушилин.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. По словам Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что такими обстрелами Киев пытается сместить внимание со своих неудач на фронте и успехов российской армии. Он отметил, что подобными действиями украинские власти пытаются скрыть победы России и потерю еще нескольких населенных пунктов.

При этом кинорежиссер Юрий Кара призывал за удар ВСУ по рынку в Донецке и гибель мирных жителей России «долбануть по Франции». По его мнению, это необходимо, чтобы у стран НАТО отпало желание снабжать Украину оружием.