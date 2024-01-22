Режиссер Кара: за удар по рынку в Донецке надо долбануть по Франции

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

За удар ВСУ по рынку в Донецке и гибель мирных жителей России нужно «долбануть по Франции», заявил NEWS.ru режиссер Юрий Кара. Он добавил, что это необходимо, чтобы у стран НАТО отпало желание снабжать Украину оружием.

Наши федеральные каналы успокаивают: люди в Донецке привыкли за это время к бомбардировкам. К этому невозможно привыкнуть. За то, что они там выживают, не бегут как крысы с корабля перед ними хочется колени преклонить. Есть данные, что это французы мстят за то, что их соотечественников разбомбили в Харькове. В данном случае, на мой взгляд, надо отвечать зачинщикам — долбануть по Франции, тогда у них пропадет охота передавать дальнобойное оружие моментально. Я скорблю, сердце кровью обливается за моих соотечественников с моей малой родины, — сказал Кара.

Режиссер добавил, что сейчас настало время отвечать зачинщикам военных действий на Украине, а именно странам НАТО, которые помогают оружием. Юрий Кара поддерживает СВО на Украине, в Донецке живут его родственники, в 2014 году он также поддержал присоединение Крыма к России.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстрелами в Донецке Киев пытается сместить внимание со своих неудач на фронте и успехов российской армии, рассказал Рогов. Он отметил, что такими действиями украинские власти пытаются скрыть победы России и потерю еще нескольких населенных пунктов.