В России предложили вернуть смертную казнь после обстрелов в Донецке Активист Рогов: новыми ударами Киев отвлекает внимание от поражений и неудач

Фото: Виктория Веленская/РИА Новости

Торговые ряды, разрушенные в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка

Следует обратить внимание, как быстро президент Украины Владимир Зеленский снял видео, говоря о том, что русские сами себя обстреляли, заявил NEWS.ru председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это не оставляет сомнений, что теракт совершили «украинские террористы», которые заранее знали об ударах. Он добавил, что для наказания преступников в Уголовный Кодекс РФ необходимо вернуть смертную казнь.

Интересно, что как только отодвигается фронт, то «самообстрелы» резко исчезают. Это негодяи, которые должны платить за все это только своей кровью, так как только угроза смерти может остановить новые преступления. Для таких людей необходимо внести в законодательство понятие смертной казни, — сказал Рогов.

По его словам, после каждого такого обстрела должны лететь тысячи дронов, чтобы уничтожать нацистов. Обстрелами в Донецке Киев пытается сместить внимание со своих поражений, постоянных неудач на фронте и успехов российской армии, рассказал Рогов. Он отметил, что такими действиями украинские власти пытаются скрыть победы России и потерю еще нескольких населенных пунктов.

Нацисты закапываются на линии обороны, так как не могут ее удержать. В этой вот бессильной злобе они всегда делают одно и то же — бьют по мирному населению, несут смерть и страдания простым людям, — сказал Рогов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что удар ВСУ по Донецку 21 января является чудовищным актом терроризма. По его словам, киевский режим демонстрирует «звериное лицо», нанося удары по мирному населению. Он также подчеркнул, что Россия продолжит проведение специальной военной операции на Украине, чтобы оградить людей от опасности.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке. В ведомстве отметили, что каждый из них получит правовую оценку.