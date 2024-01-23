Сын французского генерала из «харьковского списка» убитых вышел на связь Француз Дрион из списка убитых в Харькове сообщил, что жив и находится на родине

Француз Алексис Дрион, который оказался в списке боевиков, находившихся в Харькове во время удара ВС РФ по расположению французских наемников, сообщил в своих соцсетях, что он жив и с ним все в порядке. Он добавил, что сейчас находится во Франции.

Я жив, я жив, всё хорошо! Российская дезинформация! — написал он.

Он прикрепил к посту скриншот статьи агентства Sputnik на французском языке о своей гибели в числе французских наемников в Харькове. Ранее в распоряжении РИА Новости оказался список из 13 имен, которые, по данным французских волонтеров из SOS Donbass, находились в Харькове в момент удара.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Алексис Дрион погиб при ракетном ударе по пункту дислокации иностранных военных в Харькове. По его данным, он является сыном бригадного генерала французской армии. Наемник вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил в 2-м батальоне Международного легиона.

Впоследствии выяснилось, что Алексис Дрион действительно присутствовал на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Первая подобная публикация появилась в аккаунте мужчины 1 мая 2023 года.