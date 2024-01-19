Во Франции высказались об участии граждан в боевых действиях на Украине Глава МО Франции: Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину

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Себастьян Лекорню

Париж не имеет возможности запретить своим гражданам участвовать в военных действиях на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. По его словам, такие добровольцы выступают в качестве гражданских лиц, никак не связанных с французскими вооруженными силами.

Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами, — отметил министр.

Лекорню отметил, что заявления о наличии французских наемников на Украине являются частью «российской информационной войны». По его мнению, эти утверждения стали более настойчивыми после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке дополнительных 40 ракет Scalp в поддержку Киева. Лекорню считает, что подобные высказывания российской стороны призваны подкреплять риторику о французском участии в украинском конфликте.

Ранее ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что Франция намерена заключить соглашение о безопасности с Киевом в пропагандистских целях, как это недавно сделала Великобритания. По его словам, Париж и Лондон хотят лишь приободрить Киев. Франция не сможет нарастить свою военную промышленность для оказания помощи Украине без участия ВПК США, убежден эксперт.