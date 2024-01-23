Сына французского генерала из списка убитых заметили с оружием на Украине Француз Дрион из списка убитых в Харькове попал на фото с оружием на Украине

Фото: Социальные сети

Алексис Дрион

Француз Алексис Дрион, который оказался в списке боевиков, находившихся в Харькове во время удара ВС РФ по расположению французских наемников, действительно присутствовал на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Первая подобная публикация появилась в аккаунте мужчины 1 мая 2023 года.

Страница существует с 2011 года, у нее 64 подписчика. Наполнение блога нерегулярное, текста почти нет, в основном публикуются фотографии. На снимках Дрион стоит в военной экипировке и с оружием, на руке можно заметить нашивку с флагом Украины, а также черно-красным флагом «Организации украинских националистов» (ОУН) (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

При этом Telegram-канал Mash ранее сообщал, что погибший при ракетном ударе по пункту дислокации иностранных военных в Харькове Алексис Дрион был сыном бригадного генерала французской армии. Наемник вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил в 2-м батальоне Международного легиона.

17 января Минобороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации наемников высокоточным оружием в Харькове. В ведомстве добавили, что было уничтожено более 60 комбатантов, еще 20 получили ранения. В основном в их числе оказались граждане Франции.