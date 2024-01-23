Последние новости с фронтов СВО 23 января: удары по Украине сегодня, взрывы

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает атаковать позиции ВСУ у Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что сегодня происходит на других направлениях, какая сейчас ситуация у Бахмута, Часова Яра, Крынок, о чем пишут военкоры 23 января, где были удары по Украине?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 23 января 2024 года

«На Запорожском направлении ВС РФ продолжают атаковать на западных окраинах села Работино. На остальных участках — относительное затишье. Средства дальнего поражения ВС РФ работали по ВСУ в Пятихатках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе. Украинские — по российским войскам в Жеребянках, Новопрокоповке и Вербовом», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте российская авиация наносит удары ФАБ с УМПК на Каменском направлении.

«У Работино и Вербового идут встречные бои местного значения за посадки», — сообщил источник.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Запорожском направлении ВС РФ возобновили атаки в районе Работино и Новопрокоповки, а также штурмуют позиции ВСУ западнее Вербового.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Часова Яра 23 января 2024 года

WarGonzo пишет, что на Бахмутском направлении ВС РФ атакуют на высотах северо-западнее Клещеевки, от Хромового на Ивановское и в районе Богдановки.

«На Артемовском направлении армия России выдавила ВСУ с позиций к югу от Ивановского, заняв очередную лесополосу. Продвижение в этом районе за минувшие сутки составило до семисот метров. В районе Богдановки малые пехотные группы российских войск с боями продолжают продвигаться в окрестностях села. Под Артемовском бригада Нацполиции Украины „Лють“ не выдерживает натиска наших военнослужащих и сдает позицию за позицией», — рассказал Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Херсона, Крынок, берегов Днепра 23 января 2024 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ после артобстрелов атаковали плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Крынках. Под ударами украинские позиции в областном центре, Новотягинке, Тягинке, Львово и Бериславе. Российские — в Голой Пристани, Алёшках и Казачьих Лагерях», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Херсонском направлении российские войска перехватили сводку о потерях морской пехоты ВСУ за первые 20 дней 2024 года.

«Согласно опубликованному документу, только 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ потеряла человек 350 убитыми. Всего на направлении действует три такие бригады морпехов и одна — территориальной обороны. Продолжаются бои в Крынках, в СМИ вражеские спикеры признают тяжелое положение ВСУ на нашем берегу. Продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы и удары дронами, последние у ВСУ — в огромном количестве», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на других направлениях СВО 23 января 2024 года

«Южнее Кременной ВС России ведут тяжелые бои у Белогоровки, закрепляются на юго-востоке населенного пункта на территории мелзавода. На Харьковском направлении наши подразделения активизировали удары по позициям противника дронами и артиллерией. Окопы ВСУ в сопредельных с Белгородской областью районах обустроены вплотную к населенным пунктам. В Харькове несколько месяцев ВСУ и иностранные наемники расквартированы в подвалах жилых многоэтажек», — пишут «Два майора».

Евгений Лисицын рассказал, что на Сватовском направлении российская армия продвигается в районе Котляровки, взяв еще один важный с тактической точки зрения укрепрайон ВСУ.

«Также бойцы 1-й танковой армии атакуют со стороны освобожденного на днях Крахмального в направлении Берестового. Противник подтянул сюда резервы, идут ожесточенные бои. Отмечу, что на данный момент после освобождения Крахмального ВС РФ контролируют уже 35 населенных пунктов в Харьковской области. На Южно-Донецком направлении российские войска наступают южнее Урожайного, забрав ряд посадок у врага под свой контроль. Также наши бойцы атаковали позиции ВСУ у Новодонецкого», — отметил он.

WarGonzo передает, что на Луганском направлении российские войска вели наступательные действия у Белогоровки, Ямполевки, Тернов, Берестового и Синьковки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Удары по Украине 23 января 2024 года

«Киев и Харьков подверглись массированной ракетной атаке. Украинские паблики пишут о массированном ракетном ударе по Киеву. Также сообщается о взрывах в Харькове и о движении ракет в сторону Павлограда и Днепра. На данный момент ракетная атака продолжается», — передает WarGonzo.

Киев подтвердил, что ПВО обрушила ракеты на жилые дома, написал сегодня военкор Александр Коц.

«Замглавы Киева Поворозник заявил, что столицу атаковали около 20 ракет и их все сбили. На видео, кстати, одна из „сбитых“ ракет. Отстреливая тепловые ловушки, она беспрепятственно долетает до цели. И что-то мне подсказывает, это не жилой дом», — отметил он.

Массированный удар по Украине наносился ракетным вооружением воздушного и наземного базирования, рассказали «Два майора».

«НАТО подняло в воздух авиацию из-за активности дальней авиации России. Основные удары пришлись на Киев, Харьков, Павлоград. Сообщали о взрывах в Полтавской области», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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