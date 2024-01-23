Военкор показал результаты работы украинской ПВО в Киеве и Харькове Военкор Коц опубликовал видео работы средств ПВО в Киеве и Харькове

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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале два видеоролика, демонстрирующих работу средств ПВО Украины в Киеве и Харькове. В попытке отразить атаку российских ракет ВСУ перенаправили их на жилые дома, пояснил военкор. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В первом ролике, снятом, предположительно, из окна квартиры, видно, как ракета падает и взрывается в жилом квартале. При этом за кадром слышен испуганный женский голос.

Военкор отметил, что в Киеве подтвердили падение ракет на жилые дома в результате работы средств ПВО. Вторым видео он опроверг утверждения властей украинской столицы о том, что все российские ракеты были сбиты.

На видео, кстати, одна из «сбитых» ракет. Отстреливая тепловые ловушки, она беспрепятственно долетает до цели. И что-то мне подсказывает, это не жилой дом, — написал Коц.

Ранее сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск). Первыми регионами, где сработало предупреждение, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.