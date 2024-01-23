Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск).

Первыми регионами, где сработали сирены, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, прогремевших в городе. Подробностей о последствиях ударов он не привел.

Украинские СМИ сообщали, что в ночь на 23 января серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Кроме того, в контролируемых Киевом районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 21 января воздушная тревога звучала в шести регионах Украины. В частности, сигнал в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях был включен в период с 04:06 до 04:10 по московскому времени.