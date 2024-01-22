В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в регионе, соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале. Иных подробностей не приводится.

Внимание всем! Воздушная тревога! — говорится в сообщении, опубликованном в 22:13 мск.

Также губернатор опубликовал видеопамятку для населения о том, как вести себя при объявлении тревоги. В 22:32 мск Развожаев разместил новый пост об отмене воздушной тревоги.

Ранее, 22 января, губернатор сообщил, что в Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями в связи с возникшими в регионе проблемами с водоснабжением. Развожаев подчеркнул, что водоснабжение планируется полностью восстановить к вечеру 24 января.

Днем ранее он рассказал об отражении атаки ВСУ средствами ПВО. По его словам, над акваторией города была сбита одна воздушная цель. Развожаев добавил, что никаких повреждений в результате атак нет.

В начале января глава региона заявлял об уничтожении над Севастополем нескольких воздушных целей. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.