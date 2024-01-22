В Севастополе объявили выходные из-за проблем с подачей воды Развожаев объявил 23 и 24 января выходными в Севастополе из-за проблем с водой

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными днями в связи с возникшими в регионе проблемами с водоснабжением, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом рабочий день 22 января будет сокращенным.

Сегодня с 13 часов дня решением комиссии объявляем сокращенный рабочий день, соответствующий указ выпустим. Это связано с тем, что во многих учреждениях нет подачи воды. Завтра объявляем выходной день. И среда тоже выходной день, — заявил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что водоснабжение планируется полностью восстановить к вечеру 24 января.

19 января десятки домов и дачных участков подтопило в окрестностях Севастополя во время паводка после обильных дождей. Критическая ситуация сложилась в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города. Эвакуированные граждане разместились у родственников, по ситуации созвали оперативный штаб. Из-за поступления грязной воды было принято решение об остановке всех городских гидроузлов.

Власти Севастополя также обязались выплатить жителям города, пострадавшим в результате подтоплений, компенсации в размере до 100 тысяч рублей. Развожаев отметил, что специально созданные комиссии проверят все домовладения и оценят причиненный ущерб.