Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Средства ПВО отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что удалось сбить несколько воздушных целей.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры, — написал Развожаев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной повестке. Кроме того, глава региона попросил граждан не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев обратился к местным жителям с просьбой взять вещи первой необходимости и спуститься в ближайшие укрытия, выключив в домах электричество и газ. При нахождении в многоквартирном доме рекомендуется не приближаться к окнам и оставаться в комнате с несущими стенами.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года был замечен неподалеку от российских границ в Черноморском регионе. По данным авторов проекта ItaMilRadar, который следит за перемещениями военной авиации, БПЛА курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.

Над акваторией Черного моря близ Севастополя ранее была сбита ракета. По словам губернатора, повреждений инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.