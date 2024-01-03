Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили ракету Развожаев: над акваторией Черного моря у Севастополя сбита ракета

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Над акваторией Черного моря неподалеку от Севастополя сбита ракета, заявил губернатор города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале политик уточнил, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ не прокомментировало информацию.

По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки, — подчеркнул глава города.

31 декабря Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Политик разместил видео в своем Telegram-канале, на котором напомнил жителям, что необходимо закрыть окна и двери, отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами на значительном расстоянии от окон. До этого, 28 декабря, Развожаев заявил о беспилотнике, который был сбит над морем в Севастополе. Отработала система ПВО, повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

26 декабря при отражении удара ВСУ по морскому порту в Севастополе получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», сообщало Минобороны РФ. В связи с атакой учащихся двух школ в Феодосии перевели на удаленку, а еще в одной школе досрочно объявили новогодние каникулы.