Над Севастополем сбили беспилотник Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника над морем в Севастополе

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, написал в Telegram-канале глава города Михаил Развожаев. По его словам, уничтожен один беспилотник.

В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки, — отметил глава города.

Ранее сообщалось о ночной атаке Вооруженных сил Украины на Феодосию. В Министерстве обороны сообщили, что в результате взрыва в порту повреждения получил большой десантный военный корабль «Новочеркасск». По данным ведомства, украинские ВВС атаковали порт авиационными управляемыми ракетами. Средствами противовоздушной обороны РФ в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два самолета противника Су-24.

Глава Крыма Сергей Аксенов позднее сообщил, что в результате атаки погиб один человек, двое пострадали. Также повреждения получили шесть зданий, жителей оперативно эвакуировали. Транспортная инфраструктура продолжила работу в штатном режиме, несмотря на обстрел, ограничений по пассажирским перевозкам не возникало.