Аксенов сообщил о жертвах ночной атаки ВСУ на Феодосию Аксенов: один человек погиб и двое ранены после ночной атаки ВСУ на Феодосию

Фото: МО Украины

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию в ночь на 26 декабря, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, повреждения получили шесть зданий. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме и ограничений по пассажирским перевозкам нет, уточнил он.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых, — заявил Аксенов.

Об атаке ВСУ на Феодосию Аксенов сообщил утром 26 декабря в своем Telegram-канале. Он заявил, что территория порта оцеплена, на месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены, сообщил он.

Позже в Министерстве обороны России заявили, что в результате взрыва в порту повреждения получил большой десантный военный корабль «Новочеркасск». По данным ведомства, украинские ВВС атаковали порт авиационными управляемыми ракетами. Средствами противовоздушной обороны РФ в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два самолета противника Су-24.