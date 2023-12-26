Корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате взрыва в Феодосии

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Большой десантный военный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате взрыва, произошедшего в порту Феодосии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, в ночь на 26 декабря украинские вооруженные силы попытались атаковать порт средствами противовоздушной обороны.

Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет.

Как утверждает глава Республики Крым Сергей Аксенов, в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще двое получили ранения. Вспыхнувший на территории порта пожар был успешно локализован, на месте происшествия работают профильные службы.