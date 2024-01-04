Стратегический дрон ВВС США заметили вблизи Крыма впервые с начала года

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Американский стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года совершил полет вблизи российской границы в Черноморском регионе, сообщают в Twitter (X) авторы проекта ItaMilRadar, отслеживающего перемещения военной авиации. Отмечается, что он курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.

Этот самолет ВВС США Northrop Grumman RQ-4B (рег. 10-2045, номер FORTE13) выполнил над Черным морем первую миссию по наблюдению в этом году и теперь вернулся на авиабазу Сигонелла, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на побережье Крымского полуострова обнаружили морской беспилотник. По информации канала, на борту безэкипажного плавательного средства могло быть 500 кг взрывчатки. Место, где обнаружили дрон, было оцеплено, там работали сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Черном море обнаружили безкэкипажный катер Военно-морских сил Украины, который следовал в направлении Крымского полуострова. Обнаруженную цель уничтожили 30 декабря патрульным катером Черноморского флота. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинский БЭК ликвидировали в трех километрах от Севастопольской бухты.