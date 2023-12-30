В Черном море уничтожили украинский катер Минобороны РФ: катер ВМС Украины уничтожили в акватории Черного моря

Фото: МО РФ

Безэкипажный катер Военно-морских сил Украины обнаружили в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, он следовал в направлении Крымского полуострова. Обнаруженная цель была уничтожена патрульным катером Черноморского флота.

30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, — говорится в сообщении.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над Крымом. Как подчеркнули в Минобороны, Киев с применением беспилотников пытался совершить террористическую атаку на российские объекты.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее предположил, что число атак Вооруженных сил Украины на Крым и ВМФ России может увеличиться по мере продвижения российской армии в зоне спецоперации. По его мнению, таким образом Киев попытается доказать западным странам, что ВСУ на что-то еще способны. Журавлев подчеркнул, что командованию российского ВМФ нужно продолжать организовывать активную оборону, как это полагается в военное время.