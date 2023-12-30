Раскрыты подробности атаки беспилотника на Крым Развожаев: катер ВСУ был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты

Фото: МО Украины

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины уничтожили в трех километрах от Севастопольской бухты, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, являются следствием работы ВС РФ, отразивших попытку атаки надводного беспилотника ВСУ.

Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК, — написал Развожаев.

В Министерстве обороны РФ ранее заявили, что утром 30 декабря в акватории Черного моря засекли украинский безэкипажный катер, который следовал в направлении Крымского полуострова. Обнаруженную цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Крымского полуострова. По информации Минобороны, украинская армия планировала осуществить террористическую атаку на российские объекты с применением дронов самолетного типа.