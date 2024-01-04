Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Других подробностей глава города не привел.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал Развожаев.

Жителей города призвали взять вещи первой необходимости и спуститься в ближайшие укрытия, предварительно выключив в доме электричество и газ. При нахождении в многоквартирном доме рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол.

Ранее над акваторией Черного моря рядом с Севастополем сбили ракету. По словам Развожаева, никаких повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали село Глотово в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов была повреждена линия электропередачи. Под частичное отключение света попали жители Глотово, Безымено и Козинки.

Военный корреспондент Андрей Руденко считает, что России необходимы лучшие радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, чтобы Украина прекратила обстрелы. По его мнению, дальнобойная артиллерия должна «перестреливать» своих конкурентов.