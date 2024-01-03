Военкор рассказал, что защитит регионы от обстрелов ВСУ Руденко: для защиты от обстрелов ВСУ нужны ПВО и РЛС высшего класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы противник прекратил обстрелы российской территории, необходимы не только системы ПВО высшего класса, но и лучшие радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, считает военный корреспондент Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что дальнобойная артиллерия должна «перестреливать» своих конкурентов.

Для того чтобы враг прекратил обстрелы наших территорий, очень важна не только ПВО высшего класса (хотя нет таких систем ПВО, которые на все 100% гарантируют безопасность на земле), но и лучшие РЛС контрбатарейной борьбы, — написал он.

Репортер упомянул атаку по Донецку, которая была осуществлена ВСУ в новогоднюю ночь. Он считает, что «с РЛС у нас пока нехватка, а ПВО справилась отлично». Свое мнение он объясняет тем, что украинской стороной были выпущены «практически 30 мин без остановки», но сбить удалось «порядка 90%».

Кроме того, указал Руденко, удалось найти ключ к уничтожению HIMARS. Эти установки работают в глубоком тылу, так как у них высокая дальность действия, но такая РСЗО была удачно ликвидирована накануне.

Руденко ранее представил кадры ближнего боя за Марьинку. Видео столкновения он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, город был изрыт окопами, а боестолкновения разворачивались за каждую улицу.