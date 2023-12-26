Военкор Руденко показал кадры ближнего боя из Марьинки

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры ближнего боя за Марьинку. По его словам, город был изрыт окопами. Бои шли за каждую улицу.

Так брали Марьинку. Кадры ближнего боя. Город был изрыт окопами, каждую улицу и каждый дом приходилось брать с боями, — прокомментировал видео журналист.

Ранее Руденко выразил мнение, что взятие Марьинки российскими войсками — это серьезный удар для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, такой успех российской армии нанес противнику серьезное моральное потрясение. Дальше, считает он, дела пойдут быстрее, так как на пути к Курахово лежат только небольшие поселки.

О взятии российскими войсками Марьинки министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину накануне, 25 декабря. Министр отметил, что за девять лет украинские войска создали в городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов.

По мнению военного эксперта Александра Михайлова, освобождение города является очень важным событием. Благодаря этому ВС РФ могут зайти в тыл угледарской группировке ВСУ, которая пытается устроить контрнаступление на Донецком направлении. Также взятие под контроль Марьинки поможет уберечь жителей Донецка от обстрелов, отметил он.