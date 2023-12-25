Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки

Российские войска полностью взяли под контроль город Марьинку в ДНР, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава Минобороны доложил президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости.

В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка, — заявил Шойгу.

Шойгу отметил, что за девять лет украинские войска создали в Марьинке мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По словам министра обороны, установление контроля над Марьинкой позволяет эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны ВСУ.

Путин поздравил Шойгу и попросил передать слова благодарности всем причастным. Глава государства подчеркнул, что с взятием Марьинки ВС РФ отодвигают боевые подразделения противника от столицы ДНР.

Глава Минобороны РФ обратил внимание, что в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной точкой. При взятии города особенно отличились бойцы 150-й дивизии, подчеркнул Шойгу.