Военкор объяснил, чем обернулась для ВСУ потеря Марьинки Военкор Руденко назвал взятие Марьинки серьезным ударом по ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взятие Марьинки российскими войсками — это серьезный удар для Вооруженных сил Украины, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, такой успех ВС РФ нанес противнику серьезное моральное потрясение.

Девять лет враг укреплял населенный пункт и готовился к боям, но оборона была прорвана и нацисты получили серьезный моральный урон, — считает журналист.

Военкор уточнил, что Марьинка — небольшой город, граничащий с Донецком. Он состоит из трех тысяч домов. Российские бойцы вели бои за каждый из них. Дальше, считает Руденко, дела пойдут быстрее, так как на пути к Курахово лежат только небольшие поселки.

Ранее военкор Евгений Поддубный объяснил, что Марьинка была точкой, откуда ВСУ регулярно вели огонь по жилым кварталам Донецка. Город был плацдармом, который Киев мог использовать для организации крупномасштабного наступления на Донецк. По его словам, армия России сломала планы противника и нанесла ему сокрушительный удар.

До этого отличившийся при освобождении города командир танкового батальона Александр Трошин рассказал, что российские войска проводили в нем до пяти штурмов в день. Таким образом ВС РФ удалось зайти на позиции «на плечах противника».